7 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
улицы Осмонкула/БЧК
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык)
|
9.00
|
19.00
|
улица Саманчина, 10; 10-й микрорайон, 9-12, 16-19, 17/1
|
9.00
|
15.00
|
улицы Скрябина, Шукурова, Карадарьинская
|
13.00
|
17.00
|
улицы Абдыкадырова, Торфяная, Кирпичная
|
9.30
|
18.00
|
улицы Древесная, Осмонкула, Суворова
|
9.30
|
17.00
|
Западный
|
микрорайон «Достук», 5а
|
9.00
|
17.00
|
улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко, переулок Шевченко
|
9.30
|
12.00
|
улицы Фере, Тулебердиева, Кызыл-Кийская, Можайского, переулки Пензенский, Измайловский
|
9.30
|
18.00
|
улицы Куренкеева, Турусбекова, Тимирязева, проспект Жибек Жолу; жилмассив «Ала-Тоо-1»
|
9.30
|
18.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Маевка (улицы Жапарова, Южная, Родниковая, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная)
|
9.00
|
17.00
|
село Октябрьское (1-е отделение)
|
село Аламудун (улица Суворова, новостройка «Адилет»)
|
село Лебединовка (улица Сельская, проспект Победы)
|
Сокулукский
|
село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, Средняя, Черемушки, Заводская, Школьная, Радиоцентральная)
|
9.00
|
17.00
|
село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Южная, Октябрьская, М.Горького)
|
село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Пригородная)
|
Жайылский
|
город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 14, 26, 27)
|
8.30
|
17.00
|
Кантский
|
город Кант (улица Льва Толстого)
|
9.00
|
18.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Кара-Коо, Ак-Сай, Эшперов, Ак-Терек, Чон Джаргылчак, Кичи Джаргылчак, города Балыкчи (улицы Фрунзе, Озерная, Октябрьская, Зеленая), Каракол (улицы Фрунзенская, Кузбасская, Фадеева, села Бору-Баш, Серик).