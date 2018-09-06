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Общество

7 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

улицы Осмонкула/БЧК

9.30

18.00

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык)

9.00

19.00

улица Саманчина, 10; 10-й микрорайон, 9-12, 16-19, 17/1

9.00

15.00

улицы Скрябина, Шукурова, Карадарьинская

13.00

17.00

улицы Абдыкадырова, Торфяная, Кирпичная

9.30

18.00

улицы Древесная, Осмонкула, Суворова

9.30

17.00

Западный

микрорайон «Достук», 5а

9.00

17.00

улицы Куренкеева, Уметалиева, Шевченко, переулок Шевченко

9.30

12.00

улицы Фере, Тулебердиева, Кызыл-Кийская, Можайского, переулки Пензенский, Измайловский

9.30

18.00

улицы Куренкеева, Турусбекова, Тимирязева, проспект Жибек Жолу; жилмассив «Ала-Тоо-1»

9.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Маевка (улицы Жапарова, Южная, Родниковая, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тулебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Совхозная, Набережная)

9.00

 

17.00

 

село Октябрьское (1-е отделение)

село Аламудун (улица Суворова, новостройка «Адилет»)
село Кашка-Суу (улица Ала-Арчинская)

село Лебединовка (улица Сельская, проспект Победы)
село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)
село Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин)

Сокулукский

село Манас (улицы Проектируемая, Дружбы, Средняя, Черемушки, Заводская, Школьная, Радиоцентральная)
село Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым)

9.00

 

17.00

село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Южная, Октябрьская, М.Горького)

село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Пригородная)
село Белек (улица Ленина)

Жайылский

город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 14, 26, 27)

8.30

17.00

Кантский

город Кант (улица Льва Толстого)
село Киршелк (средняя школа)
село Котовское (улица Суворова, СТФ)
село Новопокровка (улицы Мичурина, Пушкина)

9.00

 

18.00

 

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Кара-Коо, Ак-Сай, Эшперов, Ак-Терек, Чон Джаргылчак, Кичи Джаргылчак, города Балыкчи (улицы Фрунзе, Озерная, Октябрьская, Зеленая), Каракол (улицы Фрунзенская, Кузбасская, Фадеева, села Бору-Баш, Серик).
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