Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 сентября будет облачно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 49 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улица Табалдиева, переулок Шушенский.

Памятные даты

День танкиста в Кыргызстане

Фото Генштаба КР. Военный парад в Бишкеке, 31 августа 2016 года

Во второе воскресенье сентября в некоторых странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане, празднуется День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах он даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Начались I Всемирные игры кочевников

Фото 24.kg. Открытие ВИК-2014

9 сентября 2014 года в Чолпон-Ате начались I Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В них приняли участие спортсмены из 19 стран.

В основу ВИК легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Миссия Игр – возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира.

Отметим, заявки на участие в спортивных мероприятиях III Всемирных игр кочевников подали 2 тысячи 307 человек из 79 стран.

Международный день красоты

Фото The Miss Universe Organization. Победительница красоты «Мисс Вселенная» — представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Помимо конкурсов красоты, в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Рамис Рыскулов

Фото из Интернета. Рамис Рыскулов

Родился 9 сентября 1934 года в селе Кызыл-Туу Московского района. Живописец, народный поэт Кыргызской Республики.

С 1959 года — член Союза писателей СССР, с 1990-го — член Союза художников Кыргызской Республики.

Первый поэтический сборник «Жаз» («Весна») издан в 1959 году.

Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.

Поэтический сборник «Ырлар» («Стихи») отмечен в 1986 году литературной премией имени А.Осмонова.

У кого намечается той

Тынчтыкбек Конушбаев

Родился 9 сентября 1961 года в селе Суусамыр Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Алмаз Жутанов

Родился 9 сентября 1977 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Онугуу-Прогресс».

Айбек Маматбеков

Родился 9 сентября 1978 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.

Куда сходить Культура

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Читайте по теме Спортивный календарь с 3 по 9 сентября выставка «Западно-восточные диалоги культур»;

«Западно-восточные диалоги культур»; в «Асанбай-центре» пройдет встреча «От идеи до продукта».

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

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