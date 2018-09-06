В какой валюте хранить сбережения, рассказал эксперт

Сегодня в ходе видеомоста первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев рассказал, в какой валюте выгоднее хранить сбережения.

«Нельзя складывать яйца в одну корзину. Об этом скажет любой банкир. Лучше делить сбережения на части, а точнее, на три. И хранить их в рублях, долларах и евро», — отметил Игорь Ковалев.

По его словам, антироссийские санкции некритично поучаствовали в падении рубля. Влияние оказывают политические события, которые наступают неожиданно.