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Общество

В какой валюте хранить сбережения, рассказал эксперт

Сегодня в ходе видеомоста первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев рассказал, в какой валюте выгоднее хранить сбережения.

«Нельзя складывать яйца в одну корзину. Об этом скажет любой банкир. Лучше делить сбережения на части, а точнее, на три. И хранить их в рублях, долларах и евро», — отметил Игорь Ковалев.

По его словам, антироссийские санкции некритично поучаствовали в падении рубля. Влияние оказывают политические события, которые наступают неожиданно.
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