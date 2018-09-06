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Общество

В Саудовской Аравии за шутки будут сажать в тюрьму

Фото CC BY-SA 4.0/B.alotaby. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Архивное фото

Шутки на религиозные темы могут привести к пяти годам заключения в Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры королевства.

«Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будут рассматриваться как киберпреступление», — говорится в сообщении.

Виновным грозят до пяти лет тюрьмы и штраф в 3 миллиона риалов (около 55 миллионов сомов).

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Раиф Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.
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