В Саудовской Аравии за шутки будут сажать в тюрьму

Шутки на религиозные темы могут привести к пяти годам заключения в Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры королевства.

«Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будут рассматриваться как киберпреступление», — говорится в сообщении.

Виновным грозят до пяти лет тюрьмы и штраф в 3 миллиона риалов (около 55 миллионов сомов).

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта «Либеральная сеть Саудовской Аравии» Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. Раиф Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.