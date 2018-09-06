Санкции в России. Чего ждать странам, входящим в ЕАЭС

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев сегодня в ходе видеомоста рассказал, чего ждать странам ЕАЭС от очередных антироссийских санкций.

По его словам, несомненно, они ухудшают экономическое развитие, вносят дисбаланс в экономику. Но он считает, что даже в санкциях можно найти позитивные моменты.

«Мы вынуждены принимать ситуацию и реагировать на нее. Санкции имеют и положительный эффект. ЕАЭС может ответить на такое давление», — отметил Игорь Ковалев.

Он добавил, что отток мигрантов происходит не из-за санкций.

«Это некорректно. Любые экономические потери зависят от комплекса факторов. Если наши страны накроет волна кризиса, сократится количество рабочих мест, снизятся зарплаты, это приведет к оттоку рабочей силы. Не факт, что будет кризис. Несмотря на санкционное давление, экономика России демонстрирует хорошие показатели. Россия живет под санкциями со времен Ивана Грозного. Они то сильнее, то слабее. Последние санкции, наоборот, привели к развитию сельского хозяйства. Мы создали свою национальную платежную систему», — сказал Игорь Ковалев.

Напомним, 27 августа вступили в силу новые антироссийские санкции США. Более жесткий пакет санкций может быть введен в ноябре.