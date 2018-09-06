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Общество

Масштабно. В Душанбе открыли первую в стране эстакаду

В 82-м микрорайоне Душанбе накануне состоялась церемония открытия первой в Таджикистане эстакады. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

В церемонии приняли участие президент страны Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Движение транспортных средств на трехуровневой дороге будет регулироваться при помощи дорожных знаков и плакатов.  

Эстакада возведена в рамках проекта по улучшению региональной дороги Душанбе — Турсунзаде.  

Как сообщается, строительство эстакады началось 22 июля 2016 года.
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