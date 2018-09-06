В Джалал-Абаде мужчину осудили на пять лет за участие в войне в Сирии

Джалал-Абадский городской суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы по статье «Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства» УК КР. Об этом сообщили в региональном суде.

В приговоре указано, что мужчина, уехав на заработки в Россию, увлекся видеороликами радикального толка. Затем стал переписываться в социальной сети с представителем международной террористической организации, после через Турцию незаконно выехал в Сирию.

«В Сирии мужчина присоединился к членам ИГИЛ, научился обращаться с оружием, получил ранение. Когда решил выехать из Сирии в Турцию, его задержали на границе правоохранительные органы и экстрадировали в Кыргызстан», — указывается в приговоре суда.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что в Красноярске постоянно ходил на пятничный намаз, в мечети познакомился с одним из прихожан. Тот показал ему видеоролики и сказал, что в Сирии американцы бомбят братьев мусульман.

«Меня уговорили помочь братьям, сказали, что за это будут платить $500. После я приехал в Кыргызстан, хотел жениться и уехать с супругой в Сирию. Так как не хватало средств, свадьбу отложил. Затем выехал по маршруту Красноярск — Москва — Стамбул. Оттуда в зону вооруженных конфликтов. Там меня ранили. Когда лечился в больнице, сбежал в Турцию. За то, чтобы сбежать от ИГИЛ, я заплатил $1,5 тысячи», — признался подсудимый.