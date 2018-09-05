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Общество

6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Энесай» (улицы Орхон, Энесай-15)

9.30

19.00

11-й микрорайон, 18, 19, 21, 22

9.30

19.00

жилмассив «Кок-Джар» (вдоль БЧК, от улицы Молдокулова до Шабдана Баатыра; улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык)

9.00

19.00

улица Гоголя, 112

9.00

18.00

Западный

микрорайон «Достук», 3/5

9.00

17.00

переулки Измайловский, Ужгородский, Пензенский, Таласский

9.30

18.00

улицы Можайского, Тоголока Молдо, переулок Боровской

9.30

18.00

улицы Куренкеева, Журнальная

9.30

18.00

улицы Фучика (за БЧК), Серегина, Кеминская, Дорожная, Васильевское шоссе

9.30

18.00

жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Абдрахманова, Орто-Кочо, Джетиген)

9.30

18.00

Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

база отдыха «Теплые ключи», село Октябрьское (1-е отделение, улицы Герцена, Карла Маркса)

9.00

17.00

село Карла Маркса (улицы Школьная, Лермонтова), Кашка-Суу (улицы Эркиндик, Медерова, Достук, Ала-Арчинская)
село Пригородное (улицы Островкого, Юбилейная)
село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, тупик Логвиненко)
село Торт-Кель (улицы Тулеева, Куланова, Куюковой, Кольбаева)
село Садовое (улица Гидровская)
село Дачное (улицы Ленина, Восточная, Ломоносова, Береговая)

Сокулукский

село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Северная, Южная, Ленина, Красноармейская, М.Горького, Школьная, Октябрьская)
село Романовка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе)
город Шопоков (улицы Дружбы, Футбольная, Мира)

9.00

17.00

село Ак-Джол, Белек (улицы Токтогула, Фрунзе)

село Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная)
село Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная)
село Джаны-Пахта (улица Зеленая)

Кантский

город Кант (улица Льва Толстого)
село Киршелк (средняя школа), Котовское (улицы Южная, Суворова)

9.00

18.00

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Туран», улицы Автозаводская, Южная, Мушкетова), сельские управы Шарк, Сарай, Джоош, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Кулатов, села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал.
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