6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
жилмассив «Энесай» (улицы Орхон, Энесай-15)
|
9.30
|
19.00
|
11-й микрорайон, 18, 19, 21, 22
|
9.30
|
19.00
|
жилмассив «Кок-Джар» (вдоль БЧК, от улицы Молдокулова до Шабдана Баатыра; улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык)
|
9.00
|
19.00
|
улица Гоголя, 112
|
9.00
|
18.00
|
Западный
|
микрорайон «Достук», 3/5
|
9.00
|
17.00
|
переулки Измайловский, Ужгородский, Пензенский, Таласский
|
9.30
|
18.00
|
улицы Можайского, Тоголока Молдо, переулок Боровской
|
9.30
|
18.00
|
улицы Куренкеева, Журнальная
|
9.30
|
18.00
|
улицы Фучика (за БЧК), Серегина, Кеминская, Дорожная, Васильевское шоссе
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Абдрахманова, Орто-Кочо, Джетиген)
|
9.30
|
18.00
Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
база отдыха «Теплые ключи», село Октябрьское (1-е отделение, улицы Герцена, Карла Маркса)
|
9.00
|
17.00
|
село Карла Маркса (улицы Школьная, Лермонтова), Кашка-Суу (улицы Эркиндик, Медерова, Достук, Ала-Арчинская)
|
Сокулукский
|
село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Северная, Южная, Ленина, Красноармейская, М.Горького, Школьная, Октябрьская)
|
9.00
|
17.00
|
село Ак-Джол, Белек (улицы Токтогула, Фрунзе)
|
село Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная)
|
Кантский
|
город Кант (улица Льва Толстого)
|
9.00
|
18.00
2Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Туран», улицы Автозаводская, Южная, Мушкетова), сельские управы Шарк, Сарай, Джоош, Кара-Кульджа, Кара-Кочкор, Кулатов, села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал.