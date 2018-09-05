ВИК-2018. В этногородке «Кырчын» идет состязание акынов

В этногородке «Кырчын» начался финал конкурса акынов-импровизаторов «Айтыш».

Состязание вызвало большой интерес у посетителей, они начали собираться задолго до его начала.

Айтыш — импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии. Как правило, исполняется с аккомпанементом на народных струнных инструментах.

В финале приняли участие по четыре акына из Казахстана и Кыргызстана.

«В полуфинале сразились по восемь участников из каждой страны. Сегодня они поборются за первое-третье места. Но все участники получат призы», — сказал ведущий Мирлан Самыйкожо.

Участники выходят парами. Их задача — переговорить друг друга. Каждой паре выделено для этого 25 минут.

Призовой фонд составляет 2 миллиона сомов.