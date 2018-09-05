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Общество

Крушение вертолета. Обвинение пока никому не предъявлено

Обвинение по уголовному делу о крушении вертолета в горах Кыргызстана пока никому не предъявили. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

Уточняется, что надзорный орган ждет результатов экспертизы российских специалистов.

«Экспертиза должна установить причины крушения воздушного судна, а также кто виновен в произошедшем. Кроме того, после заключения экспертов будет решен вопрос выплаты страховки», — сообщили в ведомстве.

Боевое воздушное судно так и продолжает лежать на месте падения.

Напомним, 9 июля борт выполнял поисковую операцию и исчез с радаров. В пресс-службе Генштаба Вооруженных сил КР уточнили, что при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны КР Ми-8 МТВ. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый бок. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов.
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