Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 57 минут.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Орхон, Энесай-15), 11-й микрорайон, 18, 19, 21, 22;

9.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (вдоль БЧК, от улицы Молдокулова до Шабдана Баатыра, улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык);

9.00-18.00 — улица Гоголя, 112;

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 3/5;

9.30-18.00 — переулки Измайловский, Ужгородский, Пензенский, Боровской, Таласский, улицы Можайского, Тоголока Молдо, Куренкеева, Журнальная, Фучика (за БЧК), Серегина, Кеминская, Дорожная, Васильевское шоссе, жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Абдрахманова, Орто-Кочо, Джетиген).

Памятные даты

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО, принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Задача конвенции состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

У кого намечается той

Дирк Ян Коп

Родился 6 сентября 1958 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в КР.

Микаэль Ру

Родился 6 сентября 1966 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в КР.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; Оlolo art Studio приглашает на книжный четверг ;

; в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева — выставка «Западно-восточные диалоги культур».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

состоится товарищеский матч по футболу сборных Кыргызстана и Палестины.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ Sputnik, 14.00 — видеомост «Как отразятся на кыргызстанских мигрантах антироссийские санкции».

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