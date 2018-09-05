В колониях Кыргызстана мало уделяют внимания теме противодействия экстремизму

В закрытых учреждениях Кыргызстана мало уделяют внимания проблеме противодействия экстремизму и терроризму. Об этом на круглом столе заявил региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

По его словам, во всем мире тюрьмы являются очень удобными для найма и вербовки боевиков.

«Мы видим, что различные террористические организации вербуют детей, молодежь и даже лиц с ограниченными возможностями. В тюрьмах очень удобно вербовать людей, поскольку чаще всего в местах заключения содержатся уязвимые люди. Часто они считают, что осуждены несправедливо, и ищут определенную духовную подпитку у террористов, предлагающих свои услуги под видом друзей. Однако у этих «друзей» свои террористические цели», — сказал Азамат Шамбилов.