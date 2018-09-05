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Общество

Наталья Никитенко: Прозрачность судов позволит защитить общество от экстремизма

Прозрачность судебной системы позволит защитить общество от экстремизма и терроризма. Об этом на круглом столе «Внедрение международных стандартов для управления тюрьмами с целью предотвращения радикализации и насильственного экстремизма», — заявила депутат парламента Кыргызстана Наталья Никитенко.

По ее словам, борьба с экстремизмом и терроризмом должна вестись объединенно всеми госорганами, в том числе и депутатским корпусом.

«В рамках госпрограммы по противодействию угрозам экстремизма и терроризма Кыргызстан предпринимает ряд мер. В частности, в 2019 году вступают в силу ряд кодексов, предусматриваются изменения в пенитенциарной системе. Борьба с экстремизмом и терроризмом в системе исполнения наказания — предотвращение новых рецидивов и борьба с последствиями. Однако мы должны работать с первопричиной. Здесь необходима идеологическая работа», — считает Наталья Никитенко.
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