Наталья Никитенко: Прозрачность судов позволит защитить общество от экстремизма

Прозрачность судебной системы позволит защитить общество от экстремизма и терроризма. Об этом на круглом столе «Внедрение международных стандартов для управления тюрьмами с целью предотвращения радикализации и насильственного экстремизма», — заявила депутат парламента Кыргызстана Наталья Никитенко.

По ее словам, борьба с экстремизмом и терроризмом должна вестись объединенно всеми госорганами, в том числе и депутатским корпусом.

«В рамках госпрограммы по противодействию угрозам экстремизма и терроризма Кыргызстан предпринимает ряд мер. В частности, в 2019 году вступают в силу ряд кодексов, предусматриваются изменения в пенитенциарной системе. Борьба с экстремизмом и терроризмом в системе исполнения наказания — предотвращение новых рецидивов и борьба с последствиями. Однако мы должны работать с первопричиной. Здесь необходима идеологическая работа», — считает Наталья Никитенко.