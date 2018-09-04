5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева) 9.30 19.00 улицы Абдрахманова/Жумабека 9.30 19.00 жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Джени-Джок, Кок-Джангак, Кок-Джайык) 9.00 19.00 улица Гоголя, 112 9.00 18.00 Западный микрорайон «Достук», 1/5 9.00 17.00 жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Ак-Кыя, Кара-Шоро) 9.30 12.00 улицы Манаса, Васильева, Боталиева, Махатмы Ганди, Фере, переулки Пензенский, Таласский 9.30 18.00 улицы Можайского, Тоголока Молдо, переулок Боровской 9.30 18.00 улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Буурдинская, Талды-Суйская, Ала-Букинская, переулок Темировский, жилмассив «Маданият» (улица Эгинчиева) 9.30 18.00 жилмассив «Хабитаг» (улицы Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Хабитаг) 9.00 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский база отдыха «Теплые ключи» 9.00 17.00 село Садовое (улицы Гидровская), Торт-Кель (улицы Куланова, Тулеева, Куюковой, Колбаева) село Аламудун (улицы Молодежная, Гоголя), Пригородное (улицы 6-8-я линия, 10-я линия) село Чон-Таш (улица Абдыкай) Сокулукский село Гавриловка (улицы Фрунзе, Дружбы) село Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Южная, Школьная, М.Горького, Ала-Арчинская, Ленина, Пушкина, Фрунзе, Красноармейская), город Шопоков (улица Панфилова, переулок Зеленый) 9.00 17.00 село Белек (улица Ленина) Московский село Беловодское (улицы Ломоносова, Крупской, Железнодорожная) 9.00 17.00 село Петровка (улица Беш-Терекская), Спартак (кошары) Жайылский село Алексеевка город Кара-Балта (улицы Красноармейская, Свердлова, Кирова, Пограничная, Молодежная, Панфилова, Суворова, Центральная, Топографическая, Тоголока Молдо, Токтогула, Ленина, Первомайская, Кожомбердиева, Оторбаева, Калининская, Чехова, Фурманова, Целинная, Шопокова, З.Космодемьянской, Морозова, Матросова, Горная, Дружбы, Стадионная, Ломоносова, У.Громовой, Учительская) 8.30 18.00 Кантский город Кант (улица Толстого) села Киршелк (улица Дзержинского), Новопокровка (улица Мичурина), Котовское (улицы Котовского, Школьная) 9.00 18.00

3 Иссык-Кульская область