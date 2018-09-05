Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 13 часов.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева), улицы Абдрахманова/Жумабека;

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Дженижок, Кок-Джангак, Кок-Джайык);

9.00-18.00 — улицы Гоголя, 112, жилмассив «Хабитаг» (улицы Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Хабитаг);

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 1/5;

9.30-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Ак-Кыя, Кара-Шоро);

9.30-18.00 — улицы Манаса, Васильева, Боталиева, Махатмы Ганди, Фере, Можайского, Тоголока Молдо, Кайназаровой, Профсоюзная, Буурдинская, Талды-Суйская, Ала-Букинская, переулки Боровской, Пензенский, Таласский, Темировский, жилмассив «Маданият» (улица Эгинчиева).

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

У кого намечается той

Гидаят Худуш оглы Оруджев

Родился 5 сентября 1944 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане.

Марат Амираев

Родился 5 сентября 1974 года. Режиссер, актер Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева откроется выставка «Западно-восточные диалоги культур».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

отель Orion, 9.30 — круглый стол «Внедрение международных стандартов для эффективного управления тюрьмами с целью предотвращения распространения радикализации и насильственного экстремизма»;

Министерство финансов, 9.00 — общественные слушания по проекту республиканского бюджета на 2019-й и прогнозу на 2020-2021 годы.

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