Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +26 градусов. День уменьшился до 13 часов.
Перекрытые дороги
Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева), улицы Абдрахманова/Жумабека;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Достоевского, Кулмурзаева, Ой-Терскен, Ахунбаева, Кок-Джар, Шабдана Баатыра, Дженижок, Кок-Джангак, Кок-Джайык);
- 9.00-18.00 — улицы Гоголя, 112, жилмассив «Хабитаг» (улицы Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Хабитаг);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 1/5;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Камыр-Ата, Ак-Кыя, Кара-Шоро);
- 9.30-18.00 — улицы Манаса, Васильева, Боталиева, Махатмы Ганди, Фере, Можайского, Тоголока Молдо, Кайназаровой, Профсоюзная, Буурдинская, Талды-Суйская, Ала-Букинская, переулки Боровской, Пензенский, Таласский, Темировский, жилмассив «Маданият» (улица Эгинчиева).
Памятные даты
Международный день благотворительности
Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.
С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.
У кого намечается той
Гидаят Худуш оглы Оруджев
Марат Амираев
Куда сходитьКультура
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
-
в Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева откроется выставка «Западно-восточные диалоги культур».
Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- отель Orion, 9.30 — круглый стол «Внедрение международных стандартов для эффективного управления тюрьмами с целью предотвращения распространения радикализации и насильственного экстремизма»;
- Министерство финансов, 9.00 — общественные слушания по проекту республиканского бюджета на 2019-й и прогнозу на 2020-2021 годы.
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