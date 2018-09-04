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Общество

Диализные больные митингуют. Минздрав закупает более дешевый препарат

Рабочая комиссия Министерства здравоохранения приняла решение закупать более дешевый препарат «Репаитин» для диализных больных. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Медикамент используется для профилактики анемии у получающих гемодиализ. Раньше использовался швейцарский препарат.

Председатель сообщества диализных пациентов Кыргызстана Венера Ташманбетова сообщила 24.kg, что больные не согласны с таким решением и проводят митинги у «Белого дома».

«Разница в стоимости препаратов — 6 миллионов в год. Мы пациенты, а не специалисты, но у нас есть на руках особое мнение лечащих врачей о том, что они не доверяют этому препарату, потому что он зарегистрирован в Кыргызстане недавно, не апробирован. Пациентов пугает, что препарат прошел на тендер сразу после регистрации в КР», — сказала она.

Консультант по лекарственной политике Министерства здравоохранения Жылдыз Жумагулова отметила, что новый препарат не уступает в эффективности старому.

«Для диализных больных мы закупаем эритропоэтин для повышения уровня гемоглобина. При гемодиализе снижается уровень гемоглобина и возникает анемия. Раньше на рынке был один вид — «Рекармон» швейцарского производства. С недавнего времени появились новые виды эритропоэтинов. Их три вида: «Альфа», «Бета» и «Зета». Они применяются во всем мире, и есть доказательная база, что они не отличаются по эффективности и безопасности», — сказала она.

Жылдыз Жумагулова отметила, что на протяжении пяти лет Министерство здравоохранения приобретало только один препарат «Рекармон». В 2018 году, когда объявили тендер, в нем приняли участие две компании. Экспертная и тендерная комиссии рассмотрели все документы, указанные в техспецификации.

«Оба препарата соответствуют всем международным стандартам. «Репаитин» в Кыргызстане зарегистрирован в Департаменте лекарственного обеспечения 13 февраля 2018 года, имеет все сертификаты. Не было никаких различий в эффективности и безопасности. Когда начали рассматривать вопрос, врачи встали на сторону «Рекрамона», говоря, что пациенты много лет его принимают и переход на другой может вызвать побочные реакции. Но это не так. Конечно, могут быть индивидуальные реакции. Но они могут быть на любой препарат», — отметила она.

По ее словам, по закону о государственных закупках, если препараты соответствуют всем стандартам, играет роль только цена. «Таким образом, мы не можем закупить более дорогой препарат», — сказала она.

По данным Минздрава, сегодня в листе ожидания на льготный гемодиализ 33 человека. Правительство выделило 68 миллионов сомов для дополнительного финансирования льготного лечения пациентов по линии ФОМС. Всего гемодиализные процедуры по бюджету и в льготном порядке получает 1 тысяча 171 человек.

Напомним, ранее у получателей гемодиализа появились разногласия с Минздравом из-за нового препарата. Пациенты попросили не ставить эксперименты на них и не менять проверенный препарат. С больными встретился министр Космосбек Чолпонбаев, который заверил, что будет создана специальная комиссия, которая изучит ситуацию со всех сторон.
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