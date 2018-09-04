Энергетики призывают население Кыргызстана заблаговременно купить уголь

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования призывает население Кыргызстана заблаговременно купить уголь.

Сортовой уголь для бытовых нужд продают ГП «Кыргызкомур», ЗАО «Шарбон», ЗАО «Берекет». С разреза топливо отпускают по 1,2-1,3 тысячи за тонну. Отпускная цена на юге республики — 3,5-4,5 тысячи сомов за тонну. Рыночная стоимость перевозки угля с карьера в Бишкек, Ош и Джалал-Абад — 1,3-1,8 тысячи сомов.

С наступлением холодов стоимость услуг может вырасти до 2,5 тысячи сомов. Кроме этого, возникает ажиотаж на карьерах и среди потребителей.