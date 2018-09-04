22:17
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество

Энергетики призывают население Кыргызстана заблаговременно купить уголь

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования призывает население Кыргызстана заблаговременно купить уголь.

Сортовой уголь для бытовых нужд продают ГП «Кыргызкомур», ЗАО «Шарбон», ЗАО «Берекет». С разреза топливо отпускают по 1,2-1,3 тысячи за тонну. Отпускная цена на юге республики — 3,5-4,5 тысячи сомов за тонну. Рыночная стоимость перевозки угля с карьера в Бишкек, Ош и Джалал-Абад — 1,3-1,8 тысячи сомов.

С наступлением холодов стоимость услуг может вырасти до 2,5 тысячи сомов. Кроме этого, возникает ажиотаж на карьерах и среди потребителей.
Ссылка:
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
В «Айкол Ала-Тоо» назревает скандал. У апрельских героев украли уголь
Местный уголь на ТЭЦ Бишкека готова поставлять только одна компания
Экс-руководителей энергетики посадили, но коррупционные схемы остались
Жители села Александровка жалуются на некачественный уголь
Забастовка перевозчиков угля. Чиновники обещали помочь
В Балыкчи бастуют поставщики угля
Чтобы подсчитать, сколько угля имеется на ТЭЦ, потратят 426 тысяч сомов
В Кыргызстане государство прекратило регулировать цены на уголь
Еще об одной опасности для ТЭЦ Бишкека и будущего отопительного сезона
Грузоперевозчики поднимут цены, если им не разрешат возить сверх нормы
Популярные новости
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Наши в&nbsp;Японии. Как Осака отучил нарынского парня от&nbsp;&laquo;кыргызской пунктуальности&raquo; Наши в Японии. Как Осака отучил нарынского парня от «кыргызской пунктуальности»
В&nbsp;Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут В Бишкеке появился новый троллейбусный маршрут
В&nbsp;университет в&nbsp;свадебном платье. Невеста пришла переводиться в&nbsp;бишкекский вуз В университет в свадебном платье. Невеста пришла переводиться в бишкекский вуз
Бизнес
Кыргызтелеком принял участие в&nbsp;аукционе по&nbsp;реализации проекта &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком принял участие в аукционе по реализации проекта «Безопасный город»
&laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; определила победителей второго этапа aкции &laquo;Действуй, побеждай!&raquo; «Гaзпрoмнeфть» определила победителей второго этапа aкции «Действуй, побеждай!»
MegaCom открыл новый фирменный салон в&nbsp;Ат-Башы MegaCom открыл новый фирменный салон в Ат-Башы
Обзор смартфонов для учебы Обзор смартфонов для учебы