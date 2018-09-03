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Общество

Названы самые пьющие страны

Ученые выяснили, какие страны являются самыми пьющими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Lancet.

По их данным, мерой потребления стали «дринки» («напитки») — 100 миллилитров красного вина, либо 280 миллилитров пива, либо 30 миллилитров крепких спиртных напитков. В среднем в мире суточная порция потребления алкоголя составляет 0,73 «дринка» для женщин и 1,7 для мужчин.

По показателям потребления алкоголя среди мужчин на первом месте оказались румыны — 8,2 «дринка» в день. Далее в списке фигурируют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по семь).

Самыми пьющими в женском списке оказались жительницы Украины — 4,2 «напитка» в сутки, затем упоминаются Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1).
Самый низкий мужской показатель зафиксировали в Пакистане (0,0007), женский — в Иране (0,0003).

Данных о Кыргызстане в сообщении нет.
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