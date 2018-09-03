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Общество

Два месяца! Правительство должно уложиться в этот срок с трансформацией земель

Правительству поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить временный порядок перевода  земельных участков орошаемой пашни, на которых имеются жилые дома.

Выполнение поручения осложняется тем, что владельцы этих застроек в свое время получили разрешения МСУ до вступления в силу Закона «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий». Поправки вынесены на общественное обсуждение. Об этом сообщает аппарат кабмина. 

По его данным, задачей проекта постановления является регламентация трансформации земель. 

Из 14 тысяч гектаров земли под трансформацию подпадает 9,1 тысячи гектаров орошаемых земель, на которых построены жилые дома. Остальные 5 тысяч гектаров не соответствуют требованиям закона и не подпадают под трансформацию.
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