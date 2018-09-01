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Общество

В День знаний в Кыргызстане открыты 27 новых школ

Сегодня — в День знаний — в Кыргызстане сданы в эксплуатацию 27 новых школ. Об этом на церемонии открытия нового здания школы № 96 в городе Бишкеке заявил президент Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков констатировал, что до конца 2018 года еще 52 новые школы примут в свои стены учеников.

«Образование берет свое начало в детском саду, а фундамент закладывается в школе. Каждая новая школа — это широкая дорога к знаниям, будущему и развитию нашего государства», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Обращаясь к учителям, президент отметил, что они должны совершенствовать педагогическую деятельность в соответствии с требованиями времени, так как только всесторонне развитый учитель может воспитать образованных, достойных учеников. А родителей глава государства призвал ради будущего своих детей болеть за школу, поддерживать ее и близко сотрудничать с учительским коллективом.

Наша основная задача — воспитать свободное, разносторонне мыслящее новое поколение с высокими человеческими качествами.

Сооронбай Жээнбеков

«Талант и возможности каждого ребенка раскрываются только при получении лучшего образования. За воспитание нового поколения ответственны и педагоги-воспитатели, и родители, которые должны объединить свои усилия ради будущего детей, страны», — подчеркнул глава государства.

«Вы будущее нашей страны. От уровня вашей образованности, воспитания зависит уровень развития общества», — отметил Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к ученикам, и пожелал им доброго пути в мир знаний.

Президент вручил директору школы № 96 Гулянде Асановой сертификат на 300 тысяч сомов для приобретения учебников, мультимедийного оборудования и необходимого спортивного инвентаря, осмотрел здание школы и учебные кабинеты.

Новая школа № 96 в жилмассиве «Ак-Ордо» по новым стандартам рассчитана на 960 учеников. Объект сдан в эксплуатацию в августе 2018 года. Школа полностью оснащена мебелью и оборудованием.
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