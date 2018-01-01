Сумо
Сумо - национальная японская борьба. В ней сочетаются элементы единоборства, шоу и священнодействия. Такого философского ритуала, как приветствие перед поединком, нет ни в одном виде спорта. Соперники приветствуют друг друга, жестами показывая, что пришли с чистыми намерениями, без оружия, готовы в честном бою доказать свое превосходство. Один из главных принципов сумотори: «Победив, не возгордись; проиграв, не падай духом!» Победителем считается тот, кто вытолкнет соперника за пределы арены или заставить его коснуться земли любой частью тела, кроме ступни.