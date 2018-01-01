Ордо

Ордо – одна из самых распространенных игр кыргызов. «Ордо» - «ханская ставка, ханский дворец». Игра воспроизводит бой за захват ставки. Длится два часа. У каждого участника по пять альчиков, и каждый имеет право на три удара. Игра выбиванием дается только одному игроку. Если он выбивает альчик, то продолжает броски, пока не ошибется. Если игроки одной команды выбивают все альчики, игру продолжают соперники.