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ЕДИНЫ СИЛОЙ, ЕДИНЫ ДУХОМ
Все виды состязаний Всемирных игр кочевников
Вступление
В программе III Всемирных игр кочевников 37 видов спорта. Самая зрелищная схватка ожидается в Великой борьбе кочевников, которая стала новинкой ВИК.
Спортсмены будут состязаться в 14 видах борьбы, шести видах скачек, трех видах интеллектуальных игр, четырех видах стрельбы, трех видах охоты. Предусмотрены соревнования по армрестлингу, масреслингу, кок-бору, перетягиванию каната, ордо, стрельбе из лука на лошади и эр-энише.
Организаторы включили в программу соревнований национальные игры казахов, турков, туркменов, японцев, корейцев, монголов, узбеков, таджиков, иранцев, россиян, азербайджанцев.
ИА «24.kg» предлагает узнать подробнее обо всех играх, чтобы лучше понять дух кочевников.
БОРЬБА ВСЕХ ВРЕМЕН
И НАРОДОВ
Больше всего на третьих играх представлено видов борьбы. Организаторы учли замечания прошлых лет. Тогда спортсмены из других стран жаловались, что даже схожие виды борьбы имеют различия, поэтому им сложно выступать по правилам только кыргызской национальной борьбы.
Виды борьбы
Для спортсменов состязаниями только в одном виде борьбы III Всемирные игры кочевников не закончатся. У победителей в абсолютных весовых категориях есть шанс увезти домой сразу две медали победителя. Они смогут принять участие в новинке игр - Великой борьбе кочевников. Она представляет собой поединки поясной борьбы в свободном стиле.
Про Великую борьбу кочевников
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Борьба на поясах – один из древнейших видов борьбы. Она присутствует в культуре многих народов мира. Благодаря простоте и зрелищности, борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней.
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Правила, по которым ведется Великая борьба кочевников, предельно просты, а вмешательство судей сведено к минимуму. В борьбе существовало лишь одно правило - для победы необходимо выполнить бросок противника на землю, никакие баллы и очки не считаются. Поэтому состязания позволяют провести чистые и справедливые схватки и выявить абсолютного победителя. Великая борьба кочевников проводится без учета веса борцов.
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Никаких вторых и третьих мест в Великой борьбе кочевников не будет. Победитель только один. Его объявят Великим борцом, а имя впишут золотыми буквами в стилизованную древнюю книгу Великих победителей Всемирных игр кочевников.
АЗАРТ
КОННЫХ ИГР
Национальные конные скачки – один из самых азартных и древних видов спорта кыргызского народа. Их проводили на различных народных праздниках. Победитель получал в награду драгоценности или скот. Помимо скачек, в которых лошади бегут обычным стилем, проводились соревнования и среди иноходцев.
Конные скачки подразделяются на виды в зависимости от длины дистанции, способа бега и возраста лошади. Так, различают ат чабыш, кунан чабыш, жорго салыш и бышты жорго.
Виды скачек
Кроме традиционных скачек в культуре и обычаях кыргызского народа есть игра кок-бору, стрельба из лука верхом на лошади и борьба эр-эниш. Эти зрелищные дисциплины также представят на ВИК.
Напомним, игру кок-бору включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Игры на лошадях
ОХОТНИЧЬЕ
МАСТЕРСТВО
Кочевники всегда были ловкими охотниками. Многие народы Азии сохранили традиции предков. Сейчас охота с соколами и беркутами превратилась в спорт. На Всемирных играх кочевников продемонстрируют мастерство салбуурун. Это комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками.
Охота
интеллектуальные
игры
Те, кому неинтересны охота и скачки, найдут на ВИК другие интересные игры. Кочевые народы богаты не только подвижными играми, но и интеллектуальными. На ВИК представят кыргызские, турецкие и африканские спортивно-интеллектуальные игры.
Интеллектуальные игры
СТРЕЛЬБА ИЗ
ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА
Лучники будут стрелять на дальность и точность. В состязаниях сойдутся представители Кыргызстана, Турции, Венгрии и Южной Кореи. Луки и стрелы изготавливают только из натуральных материалов.
Стрельба из лука
ПАЛКИ, КАНАТЫ
И ХАНСКАЯ СТАВКА
В программу Игр кочевников включили и такие виды спорта, как масрестлинг (перетягивание палки), армрестлинг, ордо (игра в альчики) и перетягивание каната. Хотите посмотреть, как взрослые дяди рубятся в альчики? Тогда отправляйтесь на Иссык-Куль!
Игры
24.KG благодарит секретариат III Всемирных игр кочевников
за помощь в подготовке материала.

Корреспондент: Татьяна Кудрявцева
Дизайнер: Надежда Хабичевская

© ОсОО "Информационное агентство 24.kg"
info@24.kg
24.KG благодарит секретариат III Всемирных игр кочевников за помощь в подготовке материала.

Корреспондент: Татьяна Кудрявцева
Дизайнер: Надежда Хабичевская

© ОсОО "Информационное агентство 24.kg"
info@24.kg