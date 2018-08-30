Простила. В Сокулуке суд прекратил дело о попытке изнасилования

Сокулукский районный суд Чуйской области прекратил уголовное дело по статье «Попытка изнасилования» УК КР в отношении Н.О.

В приговоре указано, что в марте 2018 года мужчина пришел к потерпевшей. В ту ночь она была одна дома.

«Мужчина применил физическую силу, снял с девушки одежду и пытался изнасиловать. Когда она закричала и стала звать на помощь, злоумышленник сбежал. Однако в суде потерпевшая обратилась со встречным заявлением и просила прекратить уголовное преследование, так как моральных и материальных претензий к мужчине не имеет», — говорится в приговоре.