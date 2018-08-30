Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления, распоряжение:

— о внесении изменения в постановление правительства «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг»;

— о некоторых вопросах, связанных с государственной регистрацией в сфере обращения лекарственных средств;

— Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызской Республики. Подробнее

Пресс-служба президента:

— подписан указ о награждении медалью «Данк» Базара Базаргуруева;

— Генеральный секретарь «ТЮРКСОЙ» Дусанбай Касеинов награжден орденом «Данакер»;

— председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин награжден орденом «Данакер»;

— подписан указ о награждении медалью «Эрдик» Улан Эгизбаева; Подробнее

— подписал указ о награждении государственными наградами. Подробнее

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