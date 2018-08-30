В 2018 году информационные киоски ГРС оказали почти 283 тысячи услуг

С начала 2018 года информационными киосками оказано почти 283 тысячи регистрационных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Всего в республике 363 киоска. Они расположены в филиалах ГП «Кыргызпочтасы» и предоставляют 12 видов услуг.

«Самые популярные услуги — регистрация места жительства (адреса) и оформление паспорта. Информационные киоски зарегистрировали 148 тысяч 989 мест жительства, оформили 72 тысячи 559 паспортов, 42 тысячи 633 услуги оказали по линии ЗАГС и 18 тысяч 797 услуг на получение единовременного пособия «Балага суйунчу», — сообщили в ГРС.