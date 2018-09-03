4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный улицы Ибраимова, Гоголя, Чокморова, Московская 9.00 19.00 улица Суюмбаева, 142 13.00 17.30 Западный бульвар Эркиндик, 41 9.00 17.00 улицы Шуштубе, Арзамасская, Абдраева, Мессароша, Можайского, Кызыл-Кийская, переулки Пензенский, Снегиревский 9.30 18.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Валдайская, Ак-Туз, Садырбаева, Эгемендик) 9.00 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова) 9.00 17.00 село Восток (улица Советская) село Дачное (улицы Береговая, Северная, Ленина, Восточная) село Чон-Таш (улицы Токтогула, Западная, Достук, Чокморова) Сокулукский село Кун-Туу (улицы Проектируемая, Джамгерчинова, Исмаила, Сейде Эсембаевой, Новая, Момунжанова, С.Иманалиева, Молдосан) 9.00 17.00 село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Заводская, Пригородная) Жайылский город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Целинная, Пограничная, Молодежная, Панфилова, Суворова, Центральная, Лермонтова, Учительская, Ломоносова, Олимпийская, Шопокова) 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Боз-Учук, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Кайырма-Арык;

9.00-17.00 — села Тепке, Курбу, Михайловка, Маяк, Ынтымак

9.00-16.00 — город Каракол (улицы К.Либнех, Торгоева, Кравцова, Манаса, Иртышская, районы пересечения улиц Ленинградской и Фрунзенской, Иссык-Кульской и Арбатской, К.Маркса и Чкалова.

4 Ошская область