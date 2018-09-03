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Общество

4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

улицы Ибраимова, Гоголя, Чокморова, Московская

9.00

19.00

улица Суюмбаева, 142

13.00

17.30

Западный

бульвар Эркиндик, 41

9.00

17.00

улицы Шуштубе, Арзамасская, Абдраева, Мессароша, Можайского, Кызыл-Кийская, переулки Пензенский, Снегиревский

9.30

18.00

жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Валдайская, Ак-Туз, Садырбаева, Эгемендик)

9.00

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)

9.00

17.00

село Восток (улица Советская)

село Дачное (улицы Береговая, Северная, Ленина, Восточная)

село Чон-Таш (улицы Токтогула, Западная, Достук, Чокморова)

Сокулукский

село Кун-Туу (улицы Проектируемая, Джамгерчинова, Исмаила, Сейде Эсембаевой, Новая, Момунжанова, С.Иманалиева, Молдосан)

9.00

17.00

село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Заводская, Пригородная)

Жайылский

город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Целинная, Пограничная, Молодежная, Панфилова, Суворова, Центральная, Лермонтова, Учительская, Ломоносова, Олимпийская, Шопокова)

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Кайырма-Арык;
  • 9.00-17.00 — села Тепке, Курбу, Михайловка, Маяк, Ынтымак
  • 9.00-16.00 — город Каракол (улицы К.Либнех, Торгоева, Кравцова, Манаса, Иртышская, районы пересечения улиц Ленинградской и Фрунзенской, Иссык-Кульской и Арбатской, К.Маркса и Чкалова.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Эмир-Тимур», «Курманджан Датка», жилмассив «Калинина»).
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