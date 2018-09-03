4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Восточный
|
улицы Ибраимова, Гоголя, Чокморова, Московская
|
9.00
|
19.00
|
улица Суюмбаева, 142
|
13.00
|
17.30
|
Западный
|
бульвар Эркиндик, 41
|
9.00
|
17.00
|
улицы Шуштубе, Арзамасская, Абдраева, Мессароша, Можайского, Кызыл-Кийская, переулки Пензенский, Снегиревский
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Валдайская, Ак-Туз, Садырбаева, Эгемендик)
|
9.00
|
18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
|
Участок
|
Время
|
с
|
до
|
Аламудунский
|
село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)
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9.00
|
17.00
|
село Восток (улица Советская)
|
село Дачное (улицы Береговая, Северная, Ленина, Восточная)
село Чон-Таш (улицы Токтогула, Западная, Достук, Чокморова)
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Сокулукский
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село Кун-Туу (улицы Проектируемая, Джамгерчинова, Исмаила, Сейде Эсембаевой, Новая, Момунжанова, С.Иманалиева, Молдосан)
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9.00
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17.00
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село Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Заводская, Пригородная)
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Жайылский
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город Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Целинная, Пограничная, Молодежная, Панфилова, Суворова, Центральная, Лермонтова, Учительская, Ломоносова, Олимпийская, Шопокова)
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9.00
|
17.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — села Боз-Учук, Жергез, Ичке-Жергез, Пионер, Кайырма-Арык;
- 9.00-17.00 — села Тепке, Курбу, Михайловка, Маяк, Ынтымак
- 9.00-16.00 — город Каракол (улицы К.Либнех, Торгоева, Кравцова, Манаса, Иртышская, районы пересечения улиц Ленинградской и Фрунзенской, Иссык-Кульской и Арбатской, К.Маркса и Чкалова.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (микрорайоны «Эмир-Тимур», «Курманджан Датка», жилмассив «Калинина»).