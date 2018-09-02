3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Сайма-Таш)
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9.30
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18.00
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Западный
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село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Махатмы Ганди, переулок Пензенский)
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9.30
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
|
до
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Кантский
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город Кант (улица Толстого), село Киршелк (улица Мичурина)
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9.00
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18.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Кара-Кульджа.