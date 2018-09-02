3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Сайма-Таш) 9.30 18.00 Западный село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Махатмы Ганди, переулок Пензенский) 9.30 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Кантский город Кант (улица Толстого), село Киршелк (улица Мичурина) 9.00 18.00

3 Ошская область