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Общество

3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Сайма-Таш)

9.30

18.00

Западный

село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Махатмы Ганди, переулок Пензенский)

9.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Кантский

город Кант (улица Толстого), село Киршелк (улица Мичурина)

9.00

18.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Кара-Кульджа.
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