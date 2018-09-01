2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы), Кок-Жар (улица Кок-Жар) 9.30 19.00 Западный улицы Боталиева, 50 лет Победы, Ярославская, Соликамская, Васильева, Исанова 9.30 18.00

2 Чуйская область