19:06
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество

2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Восточный

жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы), Кок-Жар (улица Кок-Жар)

9.30

19.00

Западный

улицы Боталиева, 50 лет Победы, Ярославская, Соликамская, Васильева, Исанова

9.30

18.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участок

Время

с

до

Аламудунский

село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)

9.00

17.00

Сокулукский

село Военно-Антоновка  (улицы Фрунзе, Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская)

9.00

17.00

Кантский

город Кант (улица Толстого), село Киршелк (улица Мичурина)

9.00 

18.00
Ссылка:
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
10 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Анализ воды в&nbsp;Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ