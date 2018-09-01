2 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Восточный
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жилмассив «Ак-Бата» (5-8-я улицы), Кок-Жар (улица Кок-Жар)
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9.30
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19.00
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Западный
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улицы Боталиева, 50 лет Победы, Ярославская, Соликамская, Васильева, Исанова
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9.30
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18.00
2Чуйская область
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Районы электросетей
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Участок
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Время
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с
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до
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Аламудунский
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село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Лермонтова)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
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село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская)
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9.00
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17.00
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Кантский
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город Кант (улица Толстого), село Киршелк (улица Мичурина)
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9.00
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18.00