Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 сентября будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +19 градусов. День уменьшился до 13 часов 9 минут.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 – жилмассивы «Ак-Бата» (5-8-я улицы), «Кок-Жар» (улица Кок-Жар);

9.30-19.00 – улицы Боталиева, 50 лет Победы, Ярославская/Соликамская, Васильева, Исанова.

Памятные даты

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Образован Ак-Талинский район

Фото Нурзады Осмоновой. Ак-Талинский район Нарынской области

Он образован 2 сентября 1936 года.

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

В честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Джантошев

Фото open.kg. Касымалы Джантошев

2 сентября (15 сентября) 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926 году он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928-м создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Касымалы Джантошев известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968 года.

Родился народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971 года концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени А. Джумахматова. Умер 20 августа 2014 года.

Умер композитор Владимир Фере

Фото из Интернета. Владимир Фере

В 1971 году в возрасте 69 лет в городе Москве умер советсткий композитор Владимир Фере.

Родился 7 (20) мая 1902 году в городе Камышине. Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Он считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым им созданы первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты — «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Погиб артист Чолпонбек Базарбаев

В 2002 году в Бишкеке в результате автомобильной катастрофы погиб кыргызский артист балета Чолпонбек Базарбаев.

Родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон Кочкорского района. Народный артист СССР (1982). В 2004 году его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил. О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы: «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990 году.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Чолпон-Ате состоится грандиозное открытие III Всемирных игр кочевников.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

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