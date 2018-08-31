Афиша на выходные: 1-2 сентября

Акции, концерты, фестивали

1 сентября. Вечер поэзии «Слог» (Алматы — Бишкек)

Выступят Жуков Никита, Самрат Иржасов, Насиба Кучкарова (Алматы) и Михаил Левантовский (Бишкек). После основной программы все желающие смогут прочитать свои или любимые стихотворения.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

1 сентября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, то заранее зарегистрируйтесь по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

2 сентября. Открытие III Всемирных игр кочевников

В представлении задействуют артистов цирка, театра драмы, балета, каскадеров, музыкантов. По режиссерскому замыслу в шоу будет много художественного театрального света. Поле ипподрома превратят в сценическую площадку, где можно визуально ощутить себя как в театре. Подробнее

Ипподром в городе Чолпон-Ате, 20.00.

Выставки, ярмарки

7 августа — 2 сентября. Выставка «Мелодия великой степи»

На выставке казахского мастера прикладного искусства, художника Жакып Куттыбека представлено более 50 работ, исполненных в технике ткачества, валяния, тиснения кожи.

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705».

Мастер-классы, тренинги, акции

1 августа. Игра в «Мафию»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях.

Hygge Coffee, 19.30.

1 сентября. Мастер-класс «Секреты бюджетных путешествий. Лайфкаки»

Вы узнаете, как разместиться в Барселоне за копейки, как дешево поесть в ресторане в Милане, как ничего не заплатив слетать в Пекин и обратно и многое другое. Для тех кто хочет увидеть мир и остаться при деньгах!

Office 220, 14.00.

2 сентября. Страйкбольная игра по мотивам «Королевской битвы»

Необходимое количество игроков — от 15 до 25 человек. Регистрация по телефону 0703906511 открыта для всех желающих.

Полигон «Дубок», 10.30.

2 сентября. Мастер-класс «Вайроворк: создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает создание украшений посредством кручения проволоки. Регистрация по 07779900 89.

Ololo art Studio, 17.00.