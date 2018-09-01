Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 12 минут.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 – жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Керемет, Улан);

9.00-17.00 – улица Малдыбаева, 36, 36а, 38, 38/1;

9.30-18.00 – улицы Тулебердиева, Саадаева, Махатмы Ганди, Боталиева, Мусулманкулова.

Памятные даты

День знаний

1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.

У кого намечается той

Насыр Мусаев Родился в 1958 году в городе Токмаке Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан». Аманбай Кайыпов Родился в 1966 году в селе Джаны-Куч Нарынской области. Полномочный представитель правительства в Нарынской области.

Куда сходить

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет вечер поэзии с участием поэтов из Алматы;

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.