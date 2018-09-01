Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 12 минут.
Перекрытые дороги
Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-19.00 – жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Босого, Куланак, Керемет, Улан);
- 9.00-17.00 – улица Малдыбаева, 36, 36а, 38, 38/1;
- 9.30-18.00 – улицы Тулебердиева, Саадаева, Махатмы Ганди, Боталиева, Мусулманкулова.
Памятные даты
День знаний
1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»
В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».
В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!».
Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.
У кого намечается той
Насыр Мусаев
Родился в 1958 году в городе Токмаке Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».
Аманбай Кайыпов
Родился в 1966 году в селе Джаны-Куч Нарынской области. Полномочный представитель правительства в Нарынской области.
Куда сходитьКультура
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет вечер поэзии с участием поэтов из Алматы;
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу».
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