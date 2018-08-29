Из-за реорганизации Минсоцразвития задерживает выплаты пособий

В Таласе задерживают выплаты ежемесячных социальных пособий. Об этом 24.kg сообщил один из получателей.

По его словам, раньше деньги перечисляли до 12-го числа каждого месяца. «А в августе сказали, что деньги будут после 20-го. Сегодня уже 29-е, а пособий до сих пор нет. Не связано ли это с расходами на Всемирные игры кочевников?» — задается вопросом читатель.

В Министерстве труда и социального развития отметили, что задержка связана с реорганизацией системы. «Городские управления объединили с районными. В связи с этим необходимо, чтобы они прошли процедуру перерегистрации. На это требуется время. Проблема с выплатами решится на этой неделе, деньги перечислят», — прокомментировали в ведомстве.

Постановление правительства «Об оптимизации штатной численности государственных органов исполнительной власти» подписано 7 мая 2018 года.