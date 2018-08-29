Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 августа: местами дожди, грозы

В Кыргызстане 30 августа местами дожди, грозы. Ветер западный 4-
В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +25 градусов. Днем дожди, грозы.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11 градусов, днем до +29 градусов. Дожди в горных районах.
В Нарынской области температура +1 градус ночью и +23 градуса днем. Дожди, в высокогорной зоне снег.
В Иссык-Кульской области ночью +6 градусов, днем +23 градуса. Дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
В Таласской области температура ночью +3, днем до +26 градусов. В долинной зоне без осадков.