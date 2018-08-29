Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 августа: местами дожди, грозы

В Кыргызстане 30 августа местами дожди, грозы. Ветер западный 4- 9 метров в секунду, временами с усилением до 15-20 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +12, днем +25 градусов. Днем дожди, грозы.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11 градусов, днем до +29 градусов. Дожди в горных районах.

В Нарынской области температура +1 градус ночью и +23 градуса днем. Дожди, в высокогорной зоне снег.

В Иссык-Кульской области ночью +6 градусов, днем +23 градуса. Дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Таласской области температура ночью +3, днем до +26 градусов. В долинной зоне без осадков.