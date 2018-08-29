В здание аэропорта «Манас» не пускают людей. Рейсы задерживают

В здание аэропорта «Манас» не пускают людей. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Бекзат Садырбаев.

«Приехали в аэропорт и увидели у входа охрану, которая отказалась пускать внутрь здания. Причина — прилетели люди с хаджа. Я, конечно, все понимаю, но перекрывать весь аэропорт из-за этого непрофессионально. Я ничего не имею против людей с хаджа, но из-за них нам придется прощаться на улице. Не удивлен, что наш аэропорт находится в черном списке во многих странах», — написал он.

Другие пассажиры рассказали, что вылеты рейсов задерживают. К примеру, рейс Бишкек — Новосибирск задержан уже на час.

В международном аэропорту «Манас» 24.kg объяснили, что в зале на первом этаже очень много провожающих и встречающих. В целях безопасности в аэропорт пускают не всех. Сотрудники «Манаса» приносят извинения и просят отнестись к этому с пониманием. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Что касается задержанных рейсов, в аэропорту посоветовали обращаться в авиакомпании, потому что вылеты задерживает не аэропорт.

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