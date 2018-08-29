18:38
USD 68.64
EUR 80.25
RUB 1.02
Общество

В здание аэропорта «Манас» не пускают людей. Рейсы задерживают

В здание аэропорта «Манас» не пускают людей. Об этом в социальной сети Facebook сообщил Бекзат Садырбаев.

«Приехали в аэропорт и увидели у входа охрану, которая отказалась пускать внутрь здания. Причина — прилетели люди с хаджа. Я, конечно, все понимаю, но перекрывать весь аэропорт из-за этого непрофессионально. Я ничего не имею против людей с хаджа, но из-за них нам придется прощаться на улице. Не удивлен, что наш аэропорт находится в черном списке во многих странах», — написал он.

Другие пассажиры рассказали, что вылеты рейсов задерживают. К примеру, рейс Бишкек — Новосибирск задержан уже на час.

В международном аэропорту «Манас» 24.kg объяснили, что в зале на первом этаже очень много провожающих и встречающих. В целях безопасности в аэропорт пускают не всех. Сотрудники «Манаса» приносят извинения и просят отнестись к этому с пониманием. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Что касается задержанных рейсов, в аэропорту посоветовали обращаться в авиакомпании, потому что вылеты задерживает не аэропорт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 727
Версия для печати
Материалы по теме
Первые жалобы на аэроэкспресс. Клиент чуть не опоздал на рейс
Птицы представляют угрозу приземляющимся в аэропорту «Манас» самолетам
Аэропорт «Манас» был закрыт на два часа. Пассажиры говорят об ударе молнии
В аэропорту «Манас» произошел сбой системы. Пассажиры застряли на границе
Эмира Чукуева переизбрали председателем правления ОАО «МАМ»
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
В 2018 году на выплату дивидендов ОАО «МАМ» потратит более 800 миллионов сомов
Абдималик Бусурманкулов: Мы сами можем эффективно управлять аэропортами
За пять лет ОАО «МАМ» выплатило более 1,65 миллиарда сомов дивидендов
Обещали, но денег нет. Надземных переходов на трассе Бишкек — аэропорт не будет
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Кыргызтелеком будет участвовать в&nbsp;аукционе по&nbsp;проекту &laquo;Безопасный город&raquo; Кыргызтелеком будет участвовать в аукционе по проекту «Безопасный город»
New.Flatfy.kg&nbsp;&mdash; все предложения первичного рынка недвижимости в&nbsp;одном каталоге! New.Flatfy.kg — все предложения первичного рынка недвижимости в одном каталоге!
Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom Топ самых популярных стран среди абонентов MegaCom