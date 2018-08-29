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Общество

ДТП с военным базы ОДКБ «Кант». Российская сторона готова возместить ущерб

После ДТП со смертельным исходом, которое совершил военнослужащий авиабазы «Кант», МИД Кыргызстана вызвало временного поверенного в делах России в КР Вадима Чекмазова и командующего авиабазы Андрея Янкина. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова вручила российской стороне ноту. Кыргызская сторона потребовала обеспечить участие виновника ДТП в следственных мероприятиях и оказать полное содействие в расследовании причин аварии, решить вопросы выплаты компенсации потерпевшим.

Российская сторона выразила готовность урегулировать вопрос, связанный с выплатой материальной компенсации, и оказывать всяческое содействие следствию. Виновный в ДТП находится под арестом на территории авиабазы.

Напомним, 27 августа в селе Лебединовка Чуйской области военнослужащий авиабазы «Кант» сбил на машине женщину с ребенком. В результате мать ребенка умерла по дороге в больницу, а трехлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.
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