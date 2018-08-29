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Общество

Поисковики нашли место захоронения деда президента Кыргызстана

Волонтеры общественного фонда «Эрдик-Подвиг» нашли место захоронения пропавшего во время Великой Отечественной войны деда президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили СМИ.

Основатели общества Каныбек и Гульнур Мырзакановы отметили, что накануне Дня Победы встречались с президентом Кыргызстана, который рассказал, что его дед Жээнбек Пирназаров пропал без вести во время Великой Отечественной войны.

По базе данных Министерства обороны России, общественного банка данных «Мемориал» поисковики нашли данные о Жээнбеке Пирназарове. Выяснилось, что он умер 27 апреля 1944 года в больнице города Конотоп Сумской области Украинской ССР в возрасте 39 лет.

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Через Посольство Украины в Кыргызстане поисковики получили фотографию участка, мемориал и схему, по которой можно найти участок братской могилы с останками погибшего.

Однако в списках похороненных имя бойца отличается от имени деда Сооронбая Жээнбекова, но остальные персональные данные совпадают. В частности, год рождения и дата смерти 27 апреля 1944 года.

Руководители организации отправили результаты в аппарат президента в конце мая, однако до сих пор ответа не получили. Они надеются, что обнаружение места захоронения деда президента поможет ускорить принятие законопроекта «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла», который позволит родственникам участников войны получать от государства помощь, чтобы добираться до мест захоронений родственников.

В аппарате президента 24.kg сообщили, что сейчас уточняют переданные поисковиками данные. «Аппарат выражает благодарность поисковикам за их работу, переданная информация уточняется», — отметила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
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