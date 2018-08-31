Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 31 августа безоблачно. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 14 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Памятные даты

День независимости Кыргызстана

Фото 24.kg. Празднование Дня независимости КР, Бишкек, 2017 год

Ежегодно 31 августа Кыргызстан отмечает День независимости. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла постановление о Декларации о государственной независимости. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.

В республике пройдут праздничные мероприятия. Что приготовила мэрия Бишкека для горожан, можно посмотреть по ссылке.

Утвержден план Пишпека

Фото ЦГА КФФД КР. Дом в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, 1909 год

Cегодня исполняется 140 лет с того дня, как официально утвердили План проектного расположения вновь предполагаемого города Пишпека.

В 1878 году в Пишкек решили перенести из Токмака уездную столицу. Поэтому и разработали тот план. Из него следовало, что город должен быть с застройками европейского типа. Уличную сетку разбивали в шахматном порядке, это благоприятствовало устройству арычной сети и естественной вентиляции улиц.

Архивные фотографии города можно найти в материале журналистов 24.kg по ссылке.

День блога

Идея праздновать День блога появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа (31.08).

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы.

Люди, которые меняли мир

Родился генерал-полковник Леонид Ивашов

Фото из Интернета. Леонид Ивашов

Родился 31 августа 1943 года в совхозе имени Фрунзе Киргизской ССР. Российский военный и общественный деятель.

Выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища имени Ленина и Военной академии имени Фрунзе. Командовал мотострелковой ротой в Группе советских войск в Германии и был замкомполка в Таманской дивизии. Возглавлял Секретариат министров обороны СССР Устинова и Соколова, управление делами Минобороны при министре Язове. В 1996-2001 годах был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

В декабре 2011-го выдвигался в кандидаты на пост президента России.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. Доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, член Союза писателей России. Автор трех научных книг и двух поэтических сборников.

У кого намечается той Абылкайыр Узакбаев Родился 31 августа 1964 года в селе Тамга Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс». Курсан Асанов Родился 31 августа 1966 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Заместитель министра внутренних дел.

Куда сходить

в Бишкеке пройдут праздничные мероприятия. Подробнее

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