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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: местами дожди

В Кыргызстане 29 августа местами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 15-20 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +27 градусов. Днем осадки не ожидаются.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +11 градусов, днем до +30 градусов. В горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

В Нарынской области температура +3 градуса ночью и +25 градусов днем. Дожди, в высокогорной зоне снег.

В Иссык-Кульской области днем +5 градусов, днем +25 градусов. Дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В Таласской области температура ночью +5, днем до +26 градусов. В долинной зоне без осадков.
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