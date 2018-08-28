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Общество

Кыргызстан готов ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов

Кыргызстан готов ратифицировать Конвенцию о права инвалидов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

По ее словам, на постсоветском пространстве только Кыргызстан и Узбекистан не ратифицировали конвенцию. «В 2011 году правительство показало готовность ратифицировать документ, но далее дело не продвинулось. Сейчас республика готова ратифицировать ее. Развивается инклюзивное образование. Повышены пособия для людей с инвалидностью. Государство раздает детям с ДЦП современные коляски», — рассказала Таалайкуль Исакунова.

Она добавила, что 26 миллиардов сомов на 10 лет — реальное требование по финансированию обязательств в рамках конвенции.

Кыргызстан присоединился к Конвенции о правах инвалидов 21 сентября 2011 года. В декабре 2017-го депутаты Жогорку Кенеша приняли постановление, поручив правительству начать процесс ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.
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