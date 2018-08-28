Энергетики объяснили, зачем столько видеокамер на ТЭЦ Бишкека

Система видеонаблюдения на территории ТЭЦ Бишкека создается в целях устранения замечаний межведомственной комиссии, образованной после аварии. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

Система видеонаблюдения создается для визуального контроля за основным и вспомогательным оборудованием, предотвращения аварийных ситуаций, охраны материальных ценностей.

По периметру ТЭЦ Бишкека установят 55 видеокамер, еще 155 камер составят технологическую систему видеонаблюдения. Кроме того, организуют наблюдение на постах в помещениях.

На эти цели заложено 24,6 миллиона сомов. Ранее в новом блоке теплоцентрали установили 128 видеокамер на $1,8 миллиона. Эта покупка вызвала широкий общественный резонанс, так как стоимость одной камеры превысила $14 тысяч.