Сбившего женщину с ребенком военнослужащего авиабазы отстранили от должности

Военнослужащего авиабазы ОДКБ «Кант», сбившего женщину с ребенком, отстранили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили в воинском подразделении.

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По их данным, экспертиза показала, что у военнослужащего в крови не обнаружено наркотических, психотропных веществ и алкоголя.

«На данный момент виновник ДТП находится на территории части под охраной. До окончания следствия от службы он отстранен. Сам военнослужащий считает, что произошел несчастный случай, так как он отвлекся от дороги», — прокомментировали на авиабазе.