Сбившего женщину с ребенком военнослужащего авиабазы отстранили от должности

Военнослужащего авиабазы ОДКБ «Кант», сбившего женщину с ребенком, отстранили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили в воинском подразделении.
По их данным, экспертиза показала, что у военнослужащего в крови не обнаружено наркотических, психотропных веществ и алкоголя.
«На данный момент виновник ДТП находится на территории части под охраной. До окончания следствия от службы он отстранен. Сам военнослужащий считает, что произошел несчастный случай, так как он отвлекся от дороги», — прокомментировали на авиабазе.