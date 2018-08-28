12:34
USD 68.51
EUR 79.52
RUB 1.02
Общество

Сбившего женщину с ребенком военнослужащего авиабазы отстранили от должности

Военнослужащего авиабазы ОДКБ «Кант», сбившего женщину с ребенком, отстранили от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили в воинском подразделении. 

Читайте по теме
Военнослужащий авиабазы «Кант» сбил на машине мать с ребенком. Женщина умерла

По их данным, экспертиза показала, что у военнослужащего в крови не обнаружено наркотических, психотропных веществ и алкоголя.

«На данный момент виновник ДТП находится на территории части под охраной. До окончания следствия от службы он отстранен. Сам военнослужащий считает, что произошел несчастный случай, так как он отвлекся от дороги», — прокомментировали на авиабазе.
Ссылка:
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Военнослужащий авиабазы «Кант» сбил на машине мать с ребенком. Женщина умерла
В России микроавтобус из Кыргызстана попал в аварию. Семь человек пострадали
Двойное нарушение правил дорожного движения зафиксировано на улице Горького
На пересечении улиц Орозбекова и Баялинова очередная авария. Пострадавших нет
Гибель «Миссис мира». Потерпевшие подали иск на четыре миллиона сомов
Кыргызстанцу, сбившему пешеходов в Москве, продлили арест на два месяца
В Кочкорском районе в результате двойного ДТП погибли два человека
Очередная авария на Баялинова — Орозбекова. Виновник скрылся с места ДТП
Опасные перекрестки Бишкека. Ни мэрия, ни ГУОБДД не реагируют
В ДТП на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова пострадала женщина
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и&nbsp;куда жаловаться при необходимости? Вас остановил инспектор УОБДД. Что делать и куда жаловаться при необходимости?
Бизнес
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Отвлеки ребенка от&nbsp;смартфона: услуга &laquo;Cказка&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома! Отвлеки ребенка от смартфона: услуга «Cказка» от Кыргызтелекома!
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom