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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики;
— об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между правительствами Кыргызстана и Турции,
— об утверждении порядка ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики;
— о мерах по обеспечению транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли с членами Евразийского экономического союза при ввозе (импорте) в Кыргызскую Республику;
— о мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О конфликте интересов».

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