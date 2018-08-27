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Общество

В городе Ош пройдет международная медицинская выставка MedExpo Yug 2018

С 18 по 20 сентября в Национальном драматическом театре имени С.Ибраимова в городе Ош пройдет главная международная выставка в сфере здравоохранения и социального развития южного региона Кыргызстана — MedExpo Yug 2018.

На единой площадке пройдут:

  • семинары,
  • мастер-классы,
  • презентации новых технологий и оборудования.

Уникальный формат единого информационного и выставочного пространства создаст качественно новые возможности для продвижения инновационных продуктов медицины, для обмена между ведущими производителями медицинской техники и лекарственных препаратов и профессионалами, работающими в системе здравоохранения, представителями госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности из всех регионов страны и других стран.

Третья международная выставка MedExpo Yug 2018 соберет 35 компаний из восьми стран.

Свои новые технологии и последние разработки, необходимые и востребованные в современной медицине, представят такие зарубежные компании, как BTL, EVEX, DF DOSFARM, Dolce-Pharm, Planta, Santo и другие.

В церемонии открытия примут участие полномочный представитель правительства в Ошской области, руководители профильных министерств и ведомств КР, представители дипломатических миссий стран-участниц выставки, профильных ассоциаций, а также медицинские специалисты южных регионов Кыргызстана.

Этот крупномасштабный отраслевой выставочно-конгрессный проект реализован «BiExpo».

Официальная церемония открытия состоится 18 сентября 2018 года в 10.00. За дополнительной информацией обращаться по телефону 0(996)775000005.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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