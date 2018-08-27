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Общество

Трое кыргызстанцев примут участие в марафоне дружбы «Кыргызстан — Узбекистан»

В городе Ош стартовал марафон, в котором участвуют три кыргызстанца — Сатвалды Хусанов, Зулумбек Хабибуллаев и Курсанбек Сыдыков. Они намерены пробежать расстояние до Ташкента, сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства Кыргызстана в Ошской области.

Двое из участников пенсионеры: Сатвалды Хусанову 74 года, а Зулумбеку Хабибуллаеву 69 лет. Третий участник моложе — ему 48 лет. Три марафонца ранее преодолевали дистанцию Ош — Бишкек. На этот раз они пробегут 340 из 540 километров. Остальные 200 километров проходят через горные перевалы, их они преодолеют на машине.

Спортсменов до границы с Узбекистаном сопроводят кыргызстанские силовики, далее — узбекистанские. Кроме того, рядом с ними будут находиться и врачи.

Цель марафона «Достук» («Дружба») — укрепление единства между Кыргызстаном и Узбекистаном.
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