Почти тонна алиментов. Мужчина рассчитался с бывшей женой мелкими монетами

В Индонезии мужчина выплатил бывшей супруге миллионные долги по алиментам почти одной тонной мелочи. Об этом сообщило издание The Coconuts.
На суд в городе Каранганджаре Дуи Сусиларто принес двенадцать мешков со 153 миллионами индонезийских рупий (около $10 тысяч 449) мелкими монетами. Еще 25 миллионов он отдал купюрами. Деньги с мешками, вес которых составил около
Поступок 52-летнего мужчины оскорбил бывшую жену и ее адвоката, что едва не спровоцировало драку.
«У него не было плохих намерений: какую-то часть денег помогли собрать друзья, еще часть он достал из своей свинки-копилки», — объяснил адвокат индонезийца.
Женщина и ее адвокат отказались пересчитывать деньги, но все-таки забрали их.