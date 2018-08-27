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Общество

Почти тонна алиментов. Мужчина рассчитался с бывшей женой мелкими монетами

Фото Twitter. Мужчина привез алименты в суд на тележке

В Индонезии мужчина выплатил бывшей супруге миллионные долги по алиментам почти одной тонной мелочи. Об этом сообщило издание The Coconuts.

На суд в городе Каранганджаре Дуи Сусиларто принес двенадцать мешков со 153 миллионами индонезийских рупий (около $10 тысяч 449) мелкими монетами. Еще 25 миллионов он отдал купюрами. Деньги с мешками, вес которых составил около 900 килограммов, индонезиец доставил на тележке.

Поступок 52-летнего мужчины оскорбил бывшую жену и ее адвоката, что едва не спровоцировало драку.

«У него не было плохих намерений: какую-то часть денег помогли собрать друзья, еще часть он достал из своей свинки-копилки», — объяснил адвокат индонезийца.

Женщина и ее адвокат отказались пересчитывать деньги, но все-таки забрали их.
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