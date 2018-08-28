Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 августа осадков не ожидается. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 23 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Жумабека, 64, 83; Гоголя, 116, 179; Фрунзе, 423, 425; Джаманбаева, 36, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Фрунзе);

9.00-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улица Рабочая), улица Огонбаева, 208;

9.30-18.00 — 3-й микрорайон, улицы Юнусалиева (рынок «Орто-Сай»), Горького, Медерова, Чехова, Панфилова, Темирова, Гасстелло, Можайского, Тулебердиева, Береговая, Северная, Кожобергенова, переулки Снегиревский, Витебский, Березовая, Республиканская, Лесхозная, проспект Жибек Жолу;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Боогачы, Арстанбап, Кок-Жайык, Куланак, Керемет).

Памятные даты

Состоялось открытие ЛЭП «Датка» — «Кемин»

Фото аппарата президента КР

Строительство ЛЭП «Датка» — «Кемин» в 500 киловольт начато в 2012 году. Линия электропередачи связывает между собой подстанцию «Датка» на юге и «Кемин» на севере. Ее протяженность составляет 405 километров.

Стоимость проекта — $390 миллионов.

Церемония запуска ЛЭП «Датка» — «Кемин» состоялась в преддверии Дня независимости, 28 августа 2015 года.

Фото аппарата президента КР. Церемония открытия

ПС «Датка» обеспечивает электроэнергией Баткенскую, Джалал-Абадскую и Ошскую области. ПС «Кемин» — Нарынскую, Иссык-Кульскую и Чуйскую области.

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный учитель Киргизской ССР Александр Кривощеков

Фото из Интернета. Александр Кривощеков

Родился 28 августа 1882 года в станице Звериноголовской Челябинского уезда Оренбургской губернии. Педагог, краевед, заслуженный учитель Киргизской ССР.

В 1917 году избран председателем Троицкого совета казачьих депутатов, был редактором газеты «Казачья мысль». Оренбургские казаки, выразив доверие Александру Кривощекову, избрали его председателем казачьего круга, депутатом Учредительного собрания.

Во время Гражданской войны продолжал преподавать, был инспектором школ, городских училищ, занимался исследованием родного края. С приходом к власти красных арестован. После освобождения, весной 1920 года, выехал из Троицка.

В 1937 году по настоянию друга-учителя переехал в Киргизию, где продолжил педагогическую деятельность.

Был депутатом райсовета, вел большую общественную работу.

Скончался в январе 1957 года в городе Фрунзе. Похоронен с большими почестями.

Родился профессор Геннадий Зенков

Фото open.kg. Геннадий Зенков

Родился 28 августа 1924 года в городе Шара-Сумэ (Западный Китай). Доктор филологических наук, профессор, видный языковед-русист Кыргызской Республики, заслуженный учитель Киргизской ССР (1979).

В 1954-м защитил в Институте языковедения АН СССР (Москва) кандидатскую диссертацию под руководством профессора Сергея Ожегова. Научные исследования Зенкова стали заметным этапом в развитии словообразовательной науки не только в русистике, но и в теоретическом языкознании в целом. В общей сложности он разработал 10 лекционных курсов, выпустил в свет десятки публикаций.

Зенков одним из первых стал развивать такое направление, как русский язык для иностранцев.

Родился писатель Асанбек Стамов

Родился в 1938 году в селе Мураке Московского района Чуйской области. Лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, заслуженный деятель культуры, кавалер ордена «Манас», почетный гражданин Бишкека.

Занимал должности директора типографии «Кыргызстан», первого заместителя министра культуры республики, председателя Гостелерадио КР, директора бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей КР, главного редактора журнала «Чалкан», председателя госконцерна «Учкун». Он был членом президиума Союза писателей КР и пленума Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета КиргССР.

Печататься Асанбек Стамов начал с 1960 года.

Многим известны его книги «Знакомство» (1966), «Поздняя осень» (1969), «Новый родственник» (1978), «После ливня» (1976), «Чуйские повести» (1978) и другие.

Умер 7 августа 2010 года.

Умерла заслуженный деятель культуры КР Майрамкан Юсупова

Родилась 1 марта 1939 года в селе Первое Мая Ошской области. Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, профессор.

С 1982-го по 1986 год работала в Посольстве СССР в Японии, Генеральном консульстве Российской Федерации в Саппоро, в 1994-1996 годы преподавала японский язык в Бишкекском гуманитарном университете, с 1996-го по 2008 год проработала директором Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

За свой вклад и высокие достижения в области культуры и искусства награждена медалью «Даңк».

У кого намечается той Темир Назаров Родился 28 августа 1986 года. Певец.

Умерла 28 августа 2015 года.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в Ololohaus Erkindik состоится встреча с триатлонистом Канатом Келсинбековым;

Канатом Келсинбековым; в этнокомплексе «Супара» пройдет очередная лекция кыргызоведения «Закон жизни «Алуу — берүү»».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Кубок президента Кыргызстана по кок-бору;

международные соревнования на Кубок президента Кыргызстана по плаванию.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Учетная ставка НБКР. Введение в обращение коллекционных монет «Улак тартыш» и «Жилище кыргызов — юрта»»;

отель «Плаза», 11.00 — экспертная дискуссия «Торгово-экономические механизмы и гуманитарные направления кыргызско-российского межрегионального сотрудничества».

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