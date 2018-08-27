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Общество

Ошиблись: рисунок на флаге клуба автолюбителей приняли за знак ИГИЛ

В селе Александровка Московского района местные жители увидели на автомобилях флаги со знаком запрещенной в Кыргызстане организации «Исламское государство». Видео с похожим на знак ИГИЛ флагом распространили пользователи Facebook.

В ГУВД Чуйской области 24.kg проинформировали, что местные жители приняли рисунок на флаге клуба автолюбителей за знак ИГИЛ.

«Флаг принадлежит клубу автолюбителей Cerber. Водители ехали из Бишкека в Беловодский детский дом. Там у них была благотворительная акция», — сообщили в ГУВД.
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