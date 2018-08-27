Руководство «Ак-Кеме» опровергает, что волонтеры ЮНИСЕФ отравились в гостинице

Представители государственного предприятия «Мулк», в ведении которого находится гостиница «Ак-Кеме», рассказали подробности массового отравления волонтеров ЮНИСЕФ.

Отмечается, что 23 августа в гостиничном комплексе «Ак-Кеме» проживали 130 человек, из них 43 волонтера ЮНИСЕФ, 42 спортсмена и 45 туристов из Индии.

После завтрака группа волонтеров ЮНИСЕФ покинула гостиницу и вернулась только после 16.00. В 19.00 всем посетителям гостиницы «Ак-Кеме» организовали ужин. Меню у всех было одинаковым.

«Ночью у нескольких посетителей из группы волонтеров ЮНИСЕФ началась диарея. Сорок три человека увезли в инфекционную больницу для осмотра. Двоих госпитализировали, остальные вернулись в гостиницу. Волонтеры обедали не в «Ак-Кеме», а заказали ланч-боксы у частных лиц. Другие посетители, которые завтракали и ужинали вместе с волонтерами ЮНИСЕФ, чувствуют себя хорошо, признаков отравления нет», — пояснили в отеле.