Прокурор Тюпского района грубила экспертам аппарата омбудсмена

Аппарат омбудсмена проверяет изоляторы временного содержания ОВД Иссык-Кульской области по доступу арестантов к медицинским услугам.

В коридоре ОВД Тюпского района эксперты услышали крики. Оперативный работник ОВД не дал им войти, вытолкнул из кабинета, где находились понятые. Начальник ОВД после звонка дежурному ответил экспертам, что людей увезли в суд. Однако в канцелярии суда информацию опровергли. В этот день никто из понятых или задержанных милицией в суд не доставлялся, уголовные дела не рассматривались.

Эксперты посетили территориальную больницу Тюпского района, где им сообщили, что сотрудники милиции для прохождения медицинского освидетельствования никого не привозили. В журнале рапортов ОВД есть запись о гражданах А.Д. и А.Ш., но в журнале доставленных в ОВД лиц запись отсутствовала.

Даже после прибытия прокурора Тюпского района мониторинговая группа не смогла попасть к задержанным и понятым, которых держали в кабинете.

«Прокурор Тюпского района в нарушение принципов этики государственного служащего не представилась, грубила и затыкала рот привлеченным экспертам. По факту аппарат омбудсмена направит акт реагирования генеральному прокурору о принятии мер в отношении прокурора и руководства ОВД Тюпского района», — говорится в сообщении.