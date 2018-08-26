Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 августа осадков не ожидается. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 28 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — улицы Подольская, Северная, Волокаламская, Горького, Медерова, Панфилова, Темирова.
Памятные даты
День работника угольной промышленности Кыргызской Республики
В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.
Профессиональный праздник День работника угольной промышленности Кыргызстана (День шахтера) установлен в Кыргызстане 4 августа 1995 года.
Кыргызстан имеет ограниченные ресурсы нефти и газа, и уголь является основным топливом.
Угольная отрасль — составная часть промышленности Кыргызстана, включающая комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки. К настоящему времени известно около 70 месторождений и углепроявлений.
У кого намечается той
Зайырбек Эргешов
Уланбек Касымбеков
Родился 26 августа 1990 года. Кикбоксер. Журналист 24.kg побеседовал со спорсменом в 2017 году. Интервью можно найти по ссылке.
Куда сходитьКультура
- в мастерской группы «705» откроется выставка художника из Парижа «Шагни через границу».
Куда еще стоит отправиться сегодня и завтра, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.
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