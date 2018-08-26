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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 августа осадков не ожидается. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 28 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-18.00 — улицы Подольская, Северная, Волокаламская, Горького, Медерова, Панфилова, Темирова.

Памятные даты

День работника угольной промышленности Кыргызской Республики

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.

Профессиональный праздник День работника угольной промышленности Кыргызстана (День шахтера) установлен в Кыргызстане 4 августа 1995 года.

Кыргызстан имеет ограниченные ресурсы нефти и газа, и уголь является основным топливом.

Угольная отрасль — составная часть промышленности Кыргызстана, включающая комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки. К настоящему времени известно около 70 месторождений и углепроявлений.

У кого намечается той

Зайырбек Эргешов

Родился 26 августа 1974 года в селе Мангыт Ошской области. Директор Государственной комиссии по делам религий КР.

Уланбек Касымбеков

Фото из архива У.Касымбекова. С кубком чемпиона мира

Родился 26 августа 1990 года. Кикбоксер. Журналист 24.kg побеседовал со спорсменом в 2017 году. Интервью можно найти по ссылке.

Куда сходить

Культура

  • в мастерской группы «705» откроется выставка художника из Парижа «Шагни через границу».

Куда еще стоит отправиться сегодня и завтра, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Кубок президента Кыргызстана по кок-бору.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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