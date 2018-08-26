Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил с государственным визитом Туркменистан. По мнению министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева, главным политическим итогом поездки стало подписание декларации о стратегическом партнерстве между странами.

В Кыргызстане с начала недели доллар подешевел на 1 сом и опустился ниже отметки в 69 сомов. При этом неделю назад он также стремительно дорожал, приблизившись к отметке в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк впервые за четыре месяца провести интервенцию по продаже долларов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg, в традиционном обзоре «Неделя-24».

«Безопасный город». Шесть безрезультатных попыток

Фото 24.kg. Пока несколько камер, установленных в Бишкеке несколько месяцев назад, это и есть весь злополучный «Безопасный город»

Власти Кыргызстана вновь хотят реализовать «Безопасный город». Пока дальше желания и громких скандалов, к сожалению, они не ушли. Чем закончится шестая попытка кыргызских чиновников, пока непонятно. Но оптимистов, верящих правительству, практически нет. 24.kg вспомнило, как пытались реализовать «Безопасный город» и почему проект каждый раз проваливался.

Во время проведения последнего аукциона по проекту «Безопасный город» произошел технический сбой. Узнать победителя не удалось. И это уже никого не удивляет. Напротив, вызывает смех. Государственный комитет инновационных технологий и связи показал несостоятельность. Пытаясь создать безопасность на дорогах, они не смогли обеспечить даже безопасность в сети. Подробнее в материале Юлии Костенко «Как в очередной раз рухнули надежды на «Безопасный город».

Игры кочевников. Сколько они стоят и экзотичное сумо

Фото ГАМФКиС. Турнир по сумо на Иссык-Кульских играх. 2017 год

В программу III Всемирных игр кочевников вошло несколько новых видов спорта. Среди них знаменитая японская борьба сумо. Много ли у нее последователей в Кыргызстане, какой путь она прошла, прежде чем попасть на ВИК, и чем может удивить болельщиков, в интервью 24.kg рассказал сумоист Тилек Усупов.

На III Всемирные игры кочевников планируют потратить из бюджета 306 миллионов 300 тысяч сомов. Как рассказали 24.kg организаторы, они хотели, чтобы в открытии ВИК участвовали зарубежные артисты, но их выступления настолько дорогостоящие, что не хватит и всей выделенной суммы. Так откуда чиновники взяли столько денег? В вопросе разбиралась Юлия Костенко — «Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников».

Радикальная вера наступает на Кыргызстан

Фото из Интернета

Недостаток религиозного образования является одной из причин ухода кыргызстанцев в радикальные группировки. Как государство может противодействовать радикализации общества, в интервью 24.kg рассказал эксперт, экс-заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Канатбек Мурзахалилов.

Трагедия, которую не замечают

13 июня 2018 года навсегда останется черной датой в семье Айсаевых. В этот день на частном футбольном поле в районе Пишпека погиб их 11-летний сын Алан. Однако виновных так и не нашли. 24.kg разбиралось, почему спустя два месяца никого к ответственности так и не привлекли. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Смерть на футбольном поле. Прошло два месяца, а виновных нет».

Школьные хлопоты и проблемы

Времени, чтобы собрать ребенка в школу, все меньше и меньше, а купить предстоит очень много. Как успеть все сделать, ничего при этом не забыв? Корреспондент 24.kg Мария Орлова отправилась по торговым центрам и базарам столицы, чтобы узнать, сколько же предстоит потратить родителям. Подробнее — «Как собрать ребенка в школу, ничего не упустив».

Но хлопоты по сбору ребенка далеко не самая большая проблема. Зачастую в преддверии нового учебного года родители сталкиваются с тем, что их чадо не хотят принимать в школу. Их просят внести взнос или оказать помощь учебному заведению. ОФ «Лига защитников прав ребенка» и специалисты Министерства образования и науки рассказали 24.kg, что делать, если ребенка отказываются принимать в школу или вымогают деньги.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Мамасалы Ташматова. Перевал Тоо-Ашуу

В очередном выпуске «Мгновения жизни. «Золотые ворота» Таш-Кумыра и серпантин Тоо-Ашуу» мы вместе с нашими авторами посетим несколько ущелий Чуйской области, а также проедем по дороге Бишкек — Ош, полюбуемся перевалами и Суусамырской долиной. Чем интересен Джалал-Абад

Великий Шелковый путь проходил через Джалал-Абад, который гостеприимно принимал путешественников в течение многих столетий. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, проведенные в Чаткальской долине. А еще Джалал-Абад знаменит курортами и минеральными источниками. Подробнее в очередном материале из серии «Путеводитель по городам Кыргызстана».